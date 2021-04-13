Александра Шойтова назначили на должность замглавы Минцифры России

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Александр Шойтов назначен на должность заместителя главы Минцифры России, следует из распоряжения российского кабмина.
Александра Шойтова назначили на должность замглавы Минцифры России
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«Назначить Шойтова Александра Михайловича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», — отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как сообщили в пресс-службе Минцифры, Шойтов будет заниматься «формированием государственной политики и реализацией функций министерства в сфере информационной безопасности».

Кроме того, чиновник будет отвечать за создание и внедрение для государственных нужд компьютерного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения, обладающих достаточным уровнем информационной безопасности и учитывающих инновационное развитие отрасли.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Трембицкого на должность главы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора).

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