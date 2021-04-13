Александра Шойтова назначили на должность замглавы Минцифры России

Александр Шойтов назначен на должность заместителя главы Минцифры России, следует из распоряжения российского кабмина.

«Назначить Шойтова Александра Михайловича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», — отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как сообщили в пресс-службе Минцифры, Шойтов будет заниматься «формированием государственной политики и реализацией функций министерства в сфере информационной безопасности».

Кроме того, чиновник будет отвечать за создание и внедрение для государственных нужд компьютерного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения, обладающих достаточным уровнем информационной безопасности и учитывающих инновационное развитие отрасли.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Трембицкого на должность главы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора).