Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Трембицкого на должность главы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), сообщает пресс-служба кабмина.

«Алексей Алёшин освобождён от этой должности. Александр Трембицкий ранее был заместителем главы Ростехнадзора. В этой должности он проработал более восьми лет», — уточнили в правительстве.

Ранее Трембицкий руководил Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также Департаментом по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.

В феврале Мишустин назначил Алексея Поликашина временно исполняющим обязанности главы Фонда социального страхования.