Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора
- РИА Новости
«Алексей Алёшин освобождён от этой должности. Александр Трембицкий ранее был заместителем главы Ростехнадзора. В этой должности он проработал более восьми лет», — уточнили в правительстве.
Ранее Трембицкий руководил Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также Департаментом по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.
В феврале Мишустин назначил Алексея Поликашина временно исполняющим обязанности главы Фонда социального страхования.