Губернатор Ставрополья оценил ситуацию с коронавирусом в регионе

Короткая ссылка
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что региональные лаборатории провели больше 1,6 млн тестов на коронавирус.
Губернатор Ставрополья оценил ситуацию с коронавирусом в регионе
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт pobeda26.ru.  

За минувшие сутки в регионе выявлено 90 случаев инфицирования. При этом увеличивается число выздоровевших. За время пандемии коронавирусной инфекцией переболели свыше 48,5 тыс. жителей.

Также губернатор напомнил, что в регионе продолжается прививочная кампания.

«Мы продолжаем вакцинацию от COVID-19. Прививки сделали уже более 138,6 тыс. человек. Также важно внимательное отношение к здоровью от каждого из нас. Защитить его поможет соблюдение мер профилактики», — сказал Владимир Владимиров.

Ранее бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить