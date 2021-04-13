Губернатор Ставрополья оценил ситуацию с коронавирусом в регионе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что региональные лаборатории провели больше 1,6 млн тестов на коронавирус.

Об этом пишет сайт pobeda26.ru.

За минувшие сутки в регионе выявлено 90 случаев инфицирования. При этом увеличивается число выздоровевших. За время пандемии коронавирусной инфекцией переболели свыше 48,5 тыс. жителей.

Также губернатор напомнил, что в регионе продолжается прививочная кампания.

«Мы продолжаем вакцинацию от COVID-19. Прививки сделали уже более 138,6 тыс. человек. Также важно внимательное отношение к здоровью от каждого из нас. Защитить его поможет соблюдение мер профилактики», — сказал Владимир Владимиров.

Ранее бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.