В Удмуртии за сутки выявили 70 новых случаев COVID-19

По данным оперштаба на утро 13 апреля в Удмуртии выявили ещё 70 новых случаев коронавируса.

Об этом пишет izh.kp.ru.

Выписаны после выздоровления 74 жителя региона.

Вакцину от COVID-19 поставили 60 464 человека.

За всё время пандемии коронавируса зарегистрировано 31 732 случая заболевания среди жителей. Из них 28 270 человек выздоровели, 399 — скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 006 014 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1809.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.