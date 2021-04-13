В Удмуртии за сутки выявили 70 новых случаев COVID-19

Короткая ссылка
По данным оперштаба на утро 13 апреля в Удмуртии выявили ещё 70 новых случаев коронавируса.
В Удмуртии за сутки выявили 70 новых случаев COVID-19
  • РИА Новости

Об этом пишет izh.kp.ru.

Выписаны после выздоровления 74 жителя региона.

Вакцину от COVID-19 поставили 60 464 человека.

За всё время пандемии коронавируса зарегистрировано 31 732 случая заболевания среди жителей. Из них 28 270 человек выздоровели, 399 — скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 006 014 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1809.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить