В Удмуртии за сутки выявили 70 новых случаев COVID-19
- РИА Новости
Об этом пишет izh.kp.ru.
Выписаны после выздоровления 74 жителя региона.
Вакцину от COVID-19 поставили 60 464 человека.
За всё время пандемии коронавируса зарегистрировано 31 732 случая заболевания среди жителей. Из них 28 270 человек выздоровели, 399 — скончались.
Всего в Удмуртии провели 1 006 014 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1809.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.