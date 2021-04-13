Академик РАН рассказал о работе Объединённого института ядерных исследований в период пандемии
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«Прежде всего мы сотрудничаем с Министерствами здравоохранения государств — членов ОИЯИ и со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Мы предоставили ВОЗ мощности хранения и обработки данных, став частью глобальной распределенной системы, в которую страны помещают информацию о COVID-19. Система занимается и моделированием распространения вируса. Это глобальная задача, и ей нужны большие компьютерные ресурсы», — сказал Трубников в интервью «Известиям».
Также он сообщил, что сотрудники института разработали технологию специализированных трековых мембран для защитных средств медперсонала.
Мембраны представляют собой полимерную плёнку с порами диаметром около 100 нанометров. Плёнку после обработки в дезинфицирующем растворе можно использовать многократно.
Как ранее передавал телеканал «360», уникальное производство двусторонних игл с камерами визуализации для забора венозной крови запустили в подмосковной Дубне.