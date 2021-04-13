Академик РАН рассказал о работе Объединённого института ядерных исследований в период пандемии

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Директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) академик РАН Григорий Трубников рассказал о работе организации в период пандемии.
Академик РАН рассказал о работе Объединённого института ядерных исследований в период пандемии
  • Reuters

«Прежде всего мы сотрудничаем с Министерствами здравоохранения государств — членов ОИЯИ и со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Мы предоставили ВОЗ мощности хранения и обработки данных, став частью глобальной распределенной системы, в которую страны помещают информацию о COVID-19. Система занимается и моделированием распространения вируса. Это глобальная задача, и ей нужны большие компьютерные ресурсы», — сказал Трубников в интервью «Известиям».

Также он сообщил, что сотрудники института разработали технологию специализированных трековых мембран для защитных средств медперсонала.

Мембраны представляют собой полимерную плёнку с порами диаметром около 100 нанометров. Плёнку после обработки в дезинфицирующем растворе можно использовать многократно.

Как ранее передавал телеканал «360», уникальное производство двусторонних игл с камерами визуализации для забора венозной крови запустили в подмосковной Дубне.

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