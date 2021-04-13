Глава МЧС выразил соболезнования родным погибшего на пожаре в Петербурге
«Министр МЧС России выразил соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при тушении пожара в административно-производственном здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что министерство окажет всестороннюю поддержку родным и близким погибшего.
Также поддержка будет оказана пострадавшим пожарным.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости восстановления здания сгоревшей Невской мануфактуры.