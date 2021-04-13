Глава МЧС выразил соболезнования родным погибшего на пожаре в Петербурге

Короткая ссылка
Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования семье и близким пожарного, который погиб при тушении пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге.

«Министр МЧС России выразил соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при тушении пожара в административно-производственном здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что министерство окажет всестороннюю поддержку родным и близким погибшего.

Также поддержка будет оказана пострадавшим пожарным.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости восстановления здания сгоревшей Невской мануфактуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить