Беглов призвал восстановить сгоревшее здание Невской мануфактуры

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости восстановления здания сгоревшей Невской мануфактуры. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте городской администрации.

По данным администрации, Беглов посетил место пожара на Октябрьской набережной.

«Губернатор заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание ... Он подчеркнул, что новое строительство на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно, по закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов России» возможно только восстановление», — сказал Беглов.

Также он выразил слова поддержки семьям пострадавших пожарных. Он пообещал, что городские власти окажут всем необходимую помощь.

В сообщении говорится, что во время тушения пожара один спасатель погиб и трое пострадали.

Ранее в МЧС сообщали, что кровля Невской мануфактуры обрушилась на площади 10 тыс. кв. м. В 22:22 была объявлена локализация пожара.