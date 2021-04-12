Во Владикавказе возбудили уголовное дело о захвате заложников

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В Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, который около часа удерживал в магазине во Владикавказе 11 человек, угрожая муляжом самодельного взрывного устройства (СВУ).
Во Владикавказе возбудили уголовное дело о захвате заложников
  • РИА Новости

Об этом информирует следственное управление Следственного комитета России по республике.

«В отношении 53-летнего жителя Северной Осетии возбуждено уголовное дело по статье УК России «захват заложников», — заявили в СК.

По данным следствия, 12 апреля днём подозреваемый, угрожая муляжом СВУ и ножом, удерживал около часа в заложниках 11 человек, требуя, чтобы с ним связалось руководство МВД по республике. Подозреваемый был задержан, никто не пострадал.

«В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СК.

Ранее в МВД сообщили, что полицейские задержали во Владикавказе мужчину, который ворвался в магазин и удерживал там 11 человек, в том числе несовершеннолетних.

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