Во Владикавказе задержали удерживавшего в магазине 11 человек мужчину

Полицейские задержали во Владикавказе мужчину, который ворвался в магазин и удерживал там 11 человек, в том числе несовершеннолетних. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

«Сегодня днём в дежурную часть УМВД России по городу Владикавказу поступило сообщение о захвате заложников в одном из магазинов на улице Куйбышева», — приводит ТАСС сообщение.

По предварительным данным, мужчина удерживал в помещении 11 человек — сотрудников магазина и покупателей, двое из которых — несовершеннолетние.

«В результате слаженных профессиональных действий подозреваемый обезврежен и задержан сотрудниками республиканского МВД, пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

Как отмечается, личность задержанного установлена. Им оказался местный житель 1967 года рождения, ранее судимый по ст. 228 УК России («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

Ранее в МВД России по региону сообщили, что полицейский получил ранение при задержании жителя Калужской области, который насильно удерживал в квартире свою мать и угрожал ей ножом.