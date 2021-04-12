Во Владикавказе задержали удерживавшего в магазине 11 человек мужчину
- РИА Новости
«Сегодня днём в дежурную часть УМВД России по городу Владикавказу поступило сообщение о захвате заложников в одном из магазинов на улице Куйбышева», — приводит ТАСС сообщение.
По предварительным данным, мужчина удерживал в помещении 11 человек — сотрудников магазина и покупателей, двое из которых — несовершеннолетние.
«В результате слаженных профессиональных действий подозреваемый обезврежен и задержан сотрудниками республиканского МВД, пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
Как отмечается, личность задержанного установлена. Им оказался местный житель 1967 года рождения, ранее судимый по ст. 228 УК России («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).
Ранее в МВД России по региону сообщили, что полицейский получил ранение при задержании жителя Калужской области, который насильно удерживал в квартире свою мать и угрожал ей ножом.