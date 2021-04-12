В Новгородской области вновь ввели режим самоизоляции для пожилых

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Режим самоизоляции для пожилых вновь введён в Новгородской области из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
В Новгородской области вновь ввели режим самоизоляции для пожилых
  • globallookpress.com

«Большая угроза заболевания сохраняется для людей старшего возраста. Поэтому с учётом рекомендаций Роспотребнадзора предлагаю вернуть режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет и неработающих граждан от 60 до 65 лет», — приводятся слова губернатора региона Андрея Никитина.

Он уточнил, что исключением является выход из дома для обращения за медицинской помощью, посещение объектов торговли, расположенных рядом с домом, аптек и прогулки — с 8 до 11 часов. 

Ранее в Саратовской области продлили до 26 апреля режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

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