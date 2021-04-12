В Саратовской области продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

В Саратовской области продлили до 26 апреля режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом говорится в постановлении регионального правительства.

«Рекомендовать руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть... с 13 апреля по 26 апреля 2021 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет», — приводит ТАСС сообщение.

К тому же документ обязывает руководителей организаций, деятельность которых не приостановлена, сохранить работу в удалённом доступе.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 25 апреля.