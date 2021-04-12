Экономист прокомментировал сообщения о сокращении трат россиян на уход за собой

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Доктор экономических наук, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Вячеслав Бобков прокомментировал сообщения о том, что россияне сократили траты на покупку косметики и походы в салоны красоты на 2,6% по сравнению с 2020 годом.
Экономист прокомментировал сообщения о сокращении трат россиян на уход за собой
  • Pixabay

«Конечно, сказался COVID-19. Я думаю, что проблема не только в деньгах», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает эксперт, люди вернутся к привычному образу жизни, когда коронавирусная ситуация станет благополучной.

«Ритм жизни сейчас постоянно возрастающий. Если у людей ситуация восстановится, то они всё-таки будут пользоваться услугами парикмахерских и прочих всяких. Я думаю, что всё вернётся», — добавил он.

Ранее НСН сообщала, что организации индустрии спорта и красоты в Москве, показавшие рост выручки в феврале 2021 года, продолжили наращивать обороты в марте.

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