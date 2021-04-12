В ХМАО возбудили дело после госпитализации ребёнка с ожогами
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Статья — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
По версии следствия, 12 апреля по дороге в школу ученик 1-го класса провалился в грунт, размытый горячей водой из-за прорыва трубы. Ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Устанавливаются обстоятельства случившегося. Определяются должностные лица, ответственные за обслуживание коммуникаций и их содержание в исправном состоянии.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Севастополе проверяют информацию о травмировании школьницы в квест-комнате.