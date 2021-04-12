В ХМАО возбудили дело после госпитализации ребёнка с ожогами

Следственный отдел по Нижневартовску СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело по факту госпитализации ребёнка с ожогами.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Статья — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

По версии следствия, 12 апреля по дороге в школу ученик 1-го класса провалился в грунт, размытый горячей водой из-за прорыва трубы. Ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Определяются должностные лица, ответственные за обслуживание коммуникаций и их содержание в исправном состоянии.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Севастополе проверяют информацию о травмировании школьницы в квест-комнате.