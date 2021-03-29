В Севастополе проверяют сообщения о травмировании школьницы в квест-комнате

В Севастополе следователи проверяют сообщения о получении школьницей травм при прохождении испытаний в квест-комнате.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Как рассказала старший помощник руководителя ведомства Ольга Постнова, в ходе мониторинга СМИ была получена информация о том, что 14-летняя девочка упала в квест-комнате и порезала лицо. В ходе первоначальной проверки данный факт подтвердился, передаёт РИА Новости Крым.

«Медиками пострадавшей оказана вся необходимая помощь. В настоящее время она выписана из больницы в удовлетворительном состоянии», — сказала Постнова.

В настоящее время устанавливается, имеются ли в действиях организаторов признаки преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области завели дело по факту травмирования девочки на турнике.