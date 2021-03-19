В Нижегородской области завели дело по факту травмирования девочки на турнике

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В Нижегородской области завели уголовное дело по факту травмирования девочки на турнике.
В Нижегородской области завели дело по факту травмирования девочки на турнике
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл в Городецком районе 18 февраля. Десятилетний ребёнок занимался физкультурой на игровой площадке санатория. Во время выполнения одного из упражнений девочка получила перелом левой голени.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», прокуратура Казани организовала проверку информации, что в батутном центре города трое детей получили серьёзные травмы.

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