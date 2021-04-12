Путин утвердил новые Основы госполитики в области информбезопасности
- РИА Новости
«Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности», — отмечается в указе.
В документе в том числе говорится, что данные основы направлены на продвижение российских подходов к созданию системы обеспечения международной информбезопасности, а также на содействие созданию международно-правовых механизмов предотвращения и урегулирования межгосударственных конфликтов.
В марте Путин заявил, что России следует в приоритетном порядке развивать сотрудничество в сфере информационной безопасности с ОДКБ, ШОС, БРИКС и СНГ.
По его словам, в новой стратегии международной информационной безопасности необходимо сохранить курс на предотвращение конфликтов.