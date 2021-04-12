Путин утвердил новые Основы госполитики в области информбезопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой редакции Основ государственной политики в области международной информационной безопасности.

«Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности», — отмечается в указе.

В документе в том числе говорится, что данные основы направлены на продвижение российских подходов к созданию системы обеспечения международной информбезопасности, а также на содействие созданию международно-правовых механизмов предотвращения и урегулирования межгосударственных конфликтов.

В марте Путин заявил, что России следует в приоритетном порядке развивать сотрудничество в сфере информационной безопасности с ОДКБ, ШОС, БРИКС и СНГ.

По его словам, в новой стратегии международной информационной безопасности необходимо сохранить курс на предотвращение конфликтов.