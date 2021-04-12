Банки за год вернули пострадавшим от мошенников россиянам 1,1 млрд рублей
- Reuters
«Согласно имеющейся у Банка России статистике, клиентам кредитных организаций в 2020 году вернули (возместили) 11,3% (1 104,6 млн рублей) от всего объёма операций по переводу денежных средств, совершённых без согласия клиента (в 2019 году — 14,6%, или 935,9 млн рублей)», — говорится в сообщении.
В настоящее время регулятор прорабатывает ряд мер по улучшению механизма возврата похищенных средств.
Ранее специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал RT, как противостоять новым способам мошенничества.