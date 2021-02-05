Специалист дал советы по борьбе с новым способом мошенничества

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал RT, как противостоять способу мошенничества, когда злоумышленники предлагают перейти на поддельный сайт и заполнить форму с указанием полной информации о своей банковской карте, чтобы получить «выплату».

«Это называется фишинговый сайт, или фишинговая страница, то есть страница, которая похожа на настоящую. Это часть ликбеза, каждому надо знать, что, если я вижу страницу, похожую на сайт Центробанка, это необязательно страница Центробанка. Первое — быть бдительным. Второе — посмотреть на адрес ссылки... Дальше примерно в половине случае хакеры ленивы — и там будет разомкнутый замочек сверху нарисован, то есть не включено шифрование. Дальше надо посмотреть, когда этот сайт создали: если ему неделя от роду, понятно, что с ним дело иметь не надо, потому что следующая страница, уже заполнения формы, зрительно будет неразличима», — отметил эксперт.

Он добавил, что если в данный момент вы выполняете действие, которое минуту назад не собирались делать, значит, за последнюю минуту вас обманули.

«Всегда надо думать: «Я сейчас зачем сюда пришёл? Откуда я это узнал? Когда я это узнал?». Вот через такие фишинговые страницы до сих пор очень много народу теряет всякие данные, при этом банковские — это самое плохое. Внешний вид схемы будет меняться каждую неделю, сама схема стара как мир», — заключил Масалович.

Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники предлагают россиянам перейти на сайт с символикой Банка России и заполнить форму с указанием полной информации о своей банковской карте, чтобы получить «выплату», которая якобы направлена на поддержку граждан в период эпидемии коронавируса.

В Центробанке подчеркнули, что уже принимаются меры для блокировки мошеннического сайта.