В России раскрыли новую схему мошенничества

Мошенники предлагают россиянам перейти на сайт с символикой Банка России и заполнить форму с указанием полной информации о своей банковской карте, чтобы получить выплату, которая якобы направлена на поддержку граждан в период эпидемии коронавируса.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий ресурс.

Отмечается, что злоумышленники размещают в соцсетях рекламу, в которой предлагают от имени Центробанка получить «выплату», которая якобы положена каждому россиянину в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.

Как сообщается, пользователям предлагается перейти на сайт с символикой Банка России и заполнить форму с полной информацией о своей банковской карте, включая CVC-код.

В Центробанке подчеркнули, что уже принимаются меры для блокировки мошеннического сайта.

Ранее ЦБ предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с информированием о заведении уголовного дела.