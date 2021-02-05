В России раскрыли новую схему мошенничества

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Мошенники предлагают россиянам перейти на сайт с символикой Банка России и заполнить форму с указанием полной информации о своей банковской карте, чтобы получить выплату, которая якобы направлена на поддержку граждан в период эпидемии коронавируса.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий ресурс.

Отмечается, что злоумышленники размещают в соцсетях рекламу, в которой предлагают от имени Центробанка получить «выплату», которая якобы положена каждому россиянину в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.

Как сообщается, пользователям предлагается перейти на сайт с символикой Банка России и заполнить форму с полной информацией о своей банковской карте, включая CVC-код.

В Центробанке подчеркнули, что уже принимаются меры для блокировки мошеннического сайта.

Ранее ЦБ предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с информированием о заведении уголовного дела.

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