В России раскрыли новую схему мошенничества
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий ресурс.
Отмечается, что злоумышленники размещают в соцсетях рекламу, в которой предлагают от имени Центробанка получить «выплату», которая якобы положена каждому россиянину в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Как сообщается, пользователям предлагается перейти на сайт с символикой Банка России и заполнить форму с полной информацией о своей банковской карте, включая CVC-код.
В Центробанке подчеркнули, что уже принимаются меры для блокировки мошеннического сайта.
Ранее ЦБ предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с информированием о заведении уголовного дела.