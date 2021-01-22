ЦБ предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
- globallookpress.com
Как уточняется на сайте регулятора, представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, мошенники сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России.
Таким образом злоумышленники пытаются получить у клиентов кредитных организаций персональные данные, данные платёжных карт, сведения о совершённых по карте операциях и так далее.
Согласно опросу, который проводил ЦБ в августе — декабре 2020 года, почти половина россиян сталкивались с банковским мошенничеством.
Участниками исследования стали 41,8 тыс. респондентов, в том числе 198 юрлиц и 41,6 тыс. физлиц. Выяснилось, что со злоумышленниками имели дело около 30% компаний и примерно 48% граждан.