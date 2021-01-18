Опрос: почти половина россиян сталкивались с банковским мошенничеством

Почти половина россиян сталкивались с банковским мошенничеством, следует из опроса, который проводил ЦБ в августе — декабре 2020 года.

Об этом сообщает газета «Известия».

Участниками исследования стали 41,8 тыс. респондентов, в том числе 198 юрлиц и 41,6 тыс. физлиц. Выяснилось, что со злоумышленниками имели дело около 30% компаний и примерно 48% граждан.

Средний уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности электронных технологий и сервисов в 2020 году повысился с 70,9 до 73,3%.

«Совместные усилия Банка России, финансовых организаций, органов прокуратуры, других правоохранительных органов, направленные на профилактику и противодействие противоправной деятельности, в том числе социальной инженерии, способствовали тому, что доверие граждан к безопасности финансовых технологий выросло. Необходимо продолжать такую совместную работу», — сказали в ЦБ.

По данным Центробанка, объём операций без согласия клиента за первое полугодие 2020 года составил 4 млрд рублей, а за III квартал показатель вырос ещё на 2,5 млрд рублей.

За весь 2019-й мошенники получили от россиян 6,5 млрд рублей.

Ранее председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим в беседе с ФАН дала советы по сохранению безопасности личных данных.