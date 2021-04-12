Огонь с Невской мануфактуры перекинулся на соседнее здание
- Reuters
По информации ТАСС, сильный ветер способствовал переходу огня на здание хостела, расположенного по адресу улица Тельмана, 8.
«Горит кровля на площади 50 кв. м, из здания эвакуированы 50 человек. С основного места пожара передислоцированы 11 единиц техники», — отметили в МЧС.
Ранее стало известно, что кровля горящей в Санкт-Петербурге фабрики «Невская мануфактура» обрушилась на площади 10 тыс. кв. м.
В результате пожара один человек погиб и двое пострадали.