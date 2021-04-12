Огонь с Невской мануфактуры перекинулся на соседнее здание

Огонь с фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге перешёл на кровлю соседнего здания. Об этом сообщили в городском управлении МЧС России.

По информации ТАСС, сильный ветер способствовал переходу огня на здание хостела, расположенного по адресу улица Тельмана, 8.

«Горит кровля на площади 50 кв. м, из здания эвакуированы 50 человек. С основного места пожара передислоцированы 11 единиц техники», — отметили в МЧС.

Ранее стало известно, что кровля горящей в Санкт-Петербурге фабрики «Невская мануфактура» обрушилась на площади 10 тыс. кв. м.

В результате пожара один человек погиб и двое пострадали.