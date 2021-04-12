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Огонь с Невской мануфактуры перекинулся на соседнее здание

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Огонь с фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге перешёл на кровлю соседнего здания. Об этом сообщили в городском управлении МЧС России.
Огонь с Невской мануфактуры перекинулся на соседнее здание
  • Reuters

По информации ТАСС, сильный ветер способствовал переходу огня на здание хостела, расположенного по адресу улица Тельмана, 8. 

«Горит кровля на площади 50 кв. м, из здания эвакуированы 50 человек. С основного места пожара передислоцированы 11 единиц техники», — отметили в МЧС.

Ранее стало известно, что кровля горящей в Санкт-Петербурге фабрики «Невская мануфактура» обрушилась на площади 10 тыс. кв. м.

В результате пожара один человек погиб и двое пострадали.

 

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