Минобороны подключилось к тушению пожара на Невской мануфактуре

Министерство обороны России сообщило, что военные подключились к тушению пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге. Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства.

«Министерство обороны России приступило к оказанию помощи в ликвидации пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что в соответствии с решением министра обороны России Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара выделено два вертолёта Ми-8 армейской авиации Западного военного округа.

В сообщении говорится, что для тушения пожара в Санкт-Петербурге с аэродрома Пушкино в Ленинградской области вылетел экипаж вертолёта Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5.

«Ещё один вертолёт Ми-8 с ВСУ-5 в 17:46 вылетел для тушения пожара с аэродрома Левашово Санкт-Петербурга», — сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что кровля горящей в Санкт-Петербурге фабрики «Невская мануфактура» обрушилась на площади 10 тыс. кв. м.

В результате пожара один человек погиб и двое пострадали.