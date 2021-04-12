В ФАР оценили возможность введения новых штрафов для водителей

Короткая ссылка
Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов оценил идею внесения новых поправок в правила дорожного движения, которые предусматривают штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.
В ФАР оценили возможность введения новых штрафов для водителей
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что планы штрафовать за несезонную резину существуют уже давно.

«Но такие вопросы, на мой взгляд, должны решать субъекты федерации в индивидуальном порядке, при этом исключая ответственность для транзитного транспорта», — отметил эксперт.

Со своей стороны, автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor выразил мнение, что если автомобилист ездит на шипованной резине летом, то штрафовать нужно.

«Я общался с дорожниками, и они подтвердили, что основные причины колеи и гигантских затрат из бюджета на её устранение — это движение на шипованной резине. Если она не шипованная, то значения сезонность не имеет. Зимой на летней резине не стоит штрафовать, ведь непонятно, когда и что считать зимой», — пояснил он.

Ранее стало известно, что в России с 1 июня могут появиться новые поправки к правилам дорожного движения, предусматривающие штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить