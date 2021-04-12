Эксперт оценил ситуацию на рынке аренды квартир
- РИА Новости
В беседе с URA.RU он выразил мнение, что окупаемость вклада в недвижимость в настоящее время очень низкая.
«Окупаемость по аренде всегда очень низкая была. Сейчас ситуация такая, что квартиры выросли в цене по продаже, а аренда не выросла. Но я думаю, она изменится к сентябрю», — сказал Барсуков.
По его мнению, все выйдут с пандемии, начнут приезжать, студентов выпустят в офлайн-обучение и всё выровняется.
Ранее эксперт по звукоизоляции и акустике помещений кандидат технических наук Александр Боганик в беседе с ФАН дал советы по выбору квартиры с хорошей звукоизоляцией в новостройке.