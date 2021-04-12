Эксперт оценил ситуацию на рынке аренды квартир

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости и руководитель службы контроля качества компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков оценил ситуацию на рынке аренды квартир.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что окупаемость вклада в недвижимость в настоящее время очень низкая.

«Окупаемость по аренде всегда очень низкая была. Сейчас ситуация такая, что квартиры выросли в цене по продаже, а аренда не выросла. Но я думаю, она изменится к сентябрю», — сказал Барсуков.

По его мнению, все выйдут с пандемии, начнут приезжать, студентов выпустят в офлайн-обучение и всё выровняется.

Ранее эксперт по звукоизоляции и акустике помещений кандидат технических наук Александр Боганик в беседе с ФАН дал советы по выбору квартиры с хорошей звукоизоляцией в новостройке.