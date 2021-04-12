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Краснов подписал приказ о назначении прокурора в одном из районов Челябинской области

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Генпрокурор России Игорь Краснов подписал приказ о назначении Александра Соловьёва прокурором Уйского района Челябинской области.
Краснов подписал приказ о назначении прокурора в одном из районов Челябинской области
  • © РИА Новости / Совет Федерации РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Соловьёв прежде руководил аналогичным ведомством в Чебаркульском районе.

«За время службы в органах прокуратуры Соловьёв зарекомендовал себя квалифицированным юристом, компетентным и требовательным руководителем, обладающим организаторскими качествами и высокой работоспособностью», — заявили в пресс-службе.

В марте сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев в режиме видео-конференц-связи представил личному составу пяти территориальных органов внутренних дел новых руководителей.

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