Краснов подписал приказ о назначении прокурора в одном из районов Челябинской области

Генпрокурор России Игорь Краснов подписал приказ о назначении Александра Соловьёва прокурором Уйского района Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Соловьёв прежде руководил аналогичным ведомством в Чебаркульском районе.

«За время службы в органах прокуратуры Соловьёв зарекомендовал себя квалифицированным юристом, компетентным и требовательным руководителем, обладающим организаторскими качествами и высокой работоспособностью», — заявили в пресс-службе.

В марте сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев в режиме видео-конференц-связи представил личному составу пяти территориальных органов внутренних дел новых руководителей.