В Москве расширили функционал портала поставщиков

На московском портале поставщиков появился новый раздел личного кабинета, благодаря которому можно быстрее связаться со службой технической поддержки, а также отслеживать статусы заявок.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, теперь инструкции центра поддержки пользователи могут читать прямо в интерфейсе сайта. Новые опции позволят горожанам быстро разобраться с функционалом портала, а также получить консультацию в случае возникновения трудностей.

«Например, если раньше взаимодействие со службой техподдержки велось по электронной почте и по телефону, то сейчас предоставить дополнительную информацию и отследить статус обращения можно прямо в личном кабинете портала. Это позволяет пользователям экономить время на решении вопросов и получении необходимой информации об инструментах портала поставщиков, что в конечном итоге способствует более эффективному решению бизнес-задач», — уточнил глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.