В Волгограде запустили горячую линию по вопросам вакцинации от COVID-19

С 12 апреля волгоградское областное управление Роспотребнадзора запустило горячую линию по вопросам, связанным с иммунизацией населения. В общей сложности для жителей региона доступно десять телефонных номеров.

Как передаёт сайт Novostivolgograda, это событие приурочили к Европейской неделе иммунизации.

Как сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора, консультативную помощь могут получить все желающие. Горячая линия будет работать до 2 мая.

На сегодняшний день в регионе от коронавируса привились около 130 тыс. человек, из них 63,5 тыс. полностью завершили иммунизацию.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.