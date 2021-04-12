Адвокат дала советы по выбору квартиры на вторичном рынке

Адвокат Московской коллегии адвокатов A-Lex Consulting Надежда Попова дала советы по выбору квартиры на вторичном рынке.

«Выбирая квартиру на вторичном рынке, особое внимание стоит обратить на стоимость. Если она ниже рынка на 30% и более, нужно внимательно отнестись к проверке юридической чистоты недвижимости», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, нужно установить, кто был собственником квартиры на протяжении всей её истории с момента постройки, была ли она приватизирована, и если да, то не были ли нарушены права несовершеннолетних детей.

Эксперт также советует поинтересоваться у собственника причиной продажи квартиры. Стоит обратить внимание и на то, сколько времени ему принадлежит эта недвижимость: если менее трёх лет, то следует провести проверку предыдущих собственников.

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