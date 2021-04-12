Адвокат дала советы по выбору квартиры на вторичном рынке

Короткая ссылка
Адвокат Московской коллегии адвокатов A-Lex Consulting Надежда Попова дала советы по выбору квартиры на вторичном рынке.
Адвокат дала советы по выбору квартиры на вторичном рынке
  • РИА Новости

«Выбирая квартиру на вторичном рынке, особое внимание стоит обратить на стоимость. Если она ниже рынка на 30% и более, нужно внимательно отнестись к проверке юридической чистоты недвижимости», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, нужно установить, кто был собственником квартиры на протяжении всей её истории с момента постройки, была ли она приватизирована, и если да, то не были ли нарушены права несовершеннолетних детей.

Эксперт также советует поинтересоваться у собственника причиной продажи квартиры. Стоит обратить внимание и на то, сколько времени ему принадлежит эта недвижимость: если менее трёх лет, то следует провести проверку предыдущих собственников.

Ранее юрист Елена Павлович в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как избежать возможных мошенников среди застройщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить