Эксперт рассказал о схемах мошенничества в сфере недвижимости в 2021 году

Управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев рассказал о схемах мошенничества в сфере недвижимости в 2021 году.

«В этом году основные виды мошеннических схем в недвижимости связаны с заключением ничтожных сделок, продажей одного объекта недвижимости нескольким покупателям, предоставлением для продажи имущества с фальшивыми судебными документами и завещаниями», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, все эти схемы, как правило, сопряжены с использованием поддельных документов. Например, под видом счёта на оплату услуг или кредитного договора владельцу жилья дают на подпись договор купли-продажи в простой письменной форме.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре перед судом предстанут два застройщика, обвиняемые в обмане дольщиков на Кубани и в Адыгее.