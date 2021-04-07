В Краснодаре перед судом предстанут обвиняемые в обмане дольщиков на 696 млн рублей

В Краснодаре перед судом предстанут два застройщика, обвиняемые в обмане дольщиков на Кубани и в Адыгее.

РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Установлено, что в 2010—2017 годах злоумышленники собирали средства на возведение трёх жилищно-строительных кооперативов. Пострадали 706 дольщиков. Сумма ущерба — более 696 млн рублей. Уголовное дело передано в Прикубанский районный суд. Ранее юрист Елена Павлович в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как избежать возможных мошенников среди застройщиков.