В Краснодаре перед судом предстанут обвиняемые в обмане дольщиков на 696 млн рублей

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В Краснодаре перед судом предстанут два застройщика, обвиняемые в обмане дольщиков на Кубани и в Адыгее.
В Краснодаре перед судом предстанут обвиняемые в обмане дольщиков на 696 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2010—2017 годах злоумышленники собирали средства на возведение трёх жилищно-строительных кооперативов. Пострадали 706 дольщиков. Сумма ущерба — более 696 млн рублей.

Уголовное дело передано в Прикубанский районный суд.

Ранее юрист Елена Павлович в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как избежать возможных мошенников среди застройщиков.

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