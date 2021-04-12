СК начал проверку по факту гибели подростка в Подмосковье

В Московской области Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели 14-летнего подростка в городе Бронницы.

Об этом сообщает телеканал «360».

«По предварительным данным следствия, 11 апреля 2021 года двое подростков, находясь возле гаражей, расположенных в городе Бронницы, вдыхали пары газа из газового баллона для заправки зажигалок. Практически сразу мальчики потеряли сознание. Очнувшись, один из них обнаружил своего друга лежащим на земле без сознания», — сообщили в Следственном комитете Подмосковья.

Подросток вызвал скорую помощь, однако медики, приехав на место происшествия, констатировали смерть ребёнка.

По факту смерти школьника назначены доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Волгограде начали проверку по факту смерти подростка.