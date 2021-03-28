В Волгограде начали проверку по факту смерти подростка

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Следователи начали проверку по факту гибели 17-летнего подростка, тело которого обнаружено в арендованной квартире в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«Утром 28 марта 2021 года в квартире одного из домов по улице Гагарина Центрального района Волгограда обнаружено тело 17-летнего подростка. По данному факту... организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, школьник вместе с друзьями проводил время в квартире, арендованной на сутки.

Как отмечается, после непродолжительного сна подросток почувствовал себя плохо и потерял сознание.

«Находившиеся в жилище товарищи сообщили о случившемся родителям и вызвали бригаду скорой помощи... Несмотря на оказанную медпомощь, подросток умер на месте», — добавили в СК.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. 

Ранее СУ СК России по Кемеровской области сообщили, что в результате несчастного случая погиб 14-летний школьник.

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