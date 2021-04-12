СК проводит проверку по факту пожара на Невской мануфактуре
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«По данному факту... организована и проводится доследственная проверка», — говорится в заявлении.
Уточняется, что сотрудники ведомства выехали на место ЧП и планируют начать осмотр места происшествия после ликвидации возгорания.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на Невской мануфактуре возросла до 4 тыс. кв. м. К тушению пожара планируют привлечь вертолёт.
Во время тушения возгорания погиб командир отделения пожарно-спасательной части.