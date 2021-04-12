СК проводит проверку по факту пожара на Невской мануфактуре

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Следователи проводят доследственную проверку по факту пожара на территории фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском управлении СК России.
СК проводит проверку по факту пожара на Невской мануфактуре
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«По данному факту... организована и проводится доследственная проверка», — говорится в заявлении.

Уточняется, что сотрудники ведомства выехали на место ЧП и планируют начать осмотр места происшествия после ликвидации возгорания.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на Невской мануфактуре возросла до 4 тыс. кв. мК тушению пожара планируют привлечь вертолёт. 

Во время тушения возгорания погиб командир отделения пожарно-спасательной части.

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