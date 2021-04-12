Прокуратура начала проверку по факту пожара на мануфактуре Петербурга

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Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила о начале проверки по факту пожара на Невской мануфактуре, в результате которого один человек погиб и ещё двое пострадали.

«Прокуратура Невского района города Санкт-Петербурга организовала проверку по факту пожара в здании Невской мануфактуры на Октябрьской набережной», — говорится в пресс-релизе.

На место пожара выехал прокурор района Виктор Винецкий.

В ходе проверки будут выяснены причины пожара и дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на Невской мануфактуре возросла до 4 тыс. кв. мК тушению пожара планируют привлечь вертолёт. 

Во время тушения возгорания на Невской мануфактуре погиб командир отделения пожарно-спасательной части.

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