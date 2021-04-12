Прокуратура начала проверку по факту пожара на мануфактуре Петербурга
«Прокуратура Невского района города Санкт-Петербурга организовала проверку по факту пожара в здании Невской мануфактуры на Октябрьской набережной», — говорится в пресс-релизе.
На место пожара выехал прокурор района Виктор Винецкий.
В ходе проверки будут выяснены причины пожара и дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на Невской мануфактуре возросла до 4 тыс. кв. м. К тушению пожара планируют привлечь вертолёт.
Во время тушения возгорания на Невской мануфактуре погиб командир отделения пожарно-спасательной части.