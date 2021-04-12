Назначен новый полномочный представитель Башкирии при президенте России

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил, что на должность полномочного представителя Башкирии при президенте России и заместителя премьер-министра правительства назначен Умарпаша Ханалиев.

Об этом сообщает mkset.ru.

По словам Хабирова, Ханалиев проработал в органах государственной безопасности, награждён многочисленными боевыми орденами, среди которых «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.

«Человек боевой, сильный, крепкий… Это очень ответственная работа. Ваша компетенция и ваш жизненный путь позволят выполнить наши задачи», — обратился к Ханалиеву глава республики.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Виктор Кушко занял пост уполномоченного по правам человека в Удмуртии.