Назначен новый полномочный представитель Башкирии при президенте России
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- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru.
По словам Хабирова, Ханалиев проработал в органах государственной безопасности, награждён многочисленными боевыми орденами, среди которых «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.
«Человек боевой, сильный, крепкий… Это очень ответственная работа. Ваша компетенция и ваш жизненный путь позволят выполнить наши задачи», — обратился к Ханалиеву глава республики.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Виктор Кушко занял пост уполномоченного по правам человека в Удмуртии.