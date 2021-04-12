В Севастополе открыли мобильный пункт вакцинации от COVID-19

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Пункт вакцинации от коронавируса развернули на площади Нахимова в Севастополе.
В Севастополе открыли мобильный пункт вакцинации от COVID-19
  • © Владимир Песня / РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«Развёрнут дополнительный пункт вакцинации. На площади Нахимова с 10:00 до 19:00 работает мобильная амбулатория, где прививку можно сделать без предварительной записи», — говорится в сообщении.

В правительстве также сообщили, что в город поступила крупная партия вакцины от коронавируса — более 30 тыс. доз.

По состоянию на 12 апреля в Севастополе привились от COVID-19 более 26 тыс. человек.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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