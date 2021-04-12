Песков прокомментировал ситуацию с поездками в Турцию
- РИА Новости
«Ничего не могу сказать, могу только переадресовать в правительство. С учётом развития ситуации с пандемией там принимаются решения в нашем штабе», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого они обсудили обеспечение безопасности российских туристов в условиях распространения коронавируса.