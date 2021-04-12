Песков прокомментировал ситуацию с поездками в Турцию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность ограничений на туристические поездки россиян в Турцию в связи с коронавирусом.

«Ничего не могу сказать, могу только переадресовать в правительство. С учётом развития ситуации с пандемией там принимаются решения в нашем штабе», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого они обсудили обеспечение безопасности российских туристов в условиях распространения коронавируса.