Предприниматели посетили инвестиционный портал Москвы более 13 млн раз

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Предприниматели столицы более 13 млн раз посетили инвестиционный портал, созданный в 2014 году для взаимодействия с бизнесом.
Предприниматели посетили инвестиционный портал Москвы более 13 млн раз
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«С момента создания сайта онлайн-услугами воспользовались 330 тыс. раз, а с начала этого года — уже 34 тыс. раз. На инвестпортале зарегистрировано более 45 тыс. личных кабинетов инвесторов, а в среднем в день на сайт заходят до 8,5 тыс. пользователей», — сказал заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Как уточняется, предприниматели могут онлайн оформить различные льготы, субсидии, займы по сниженным ставкам и многое другое. Для пользователей доступно 30 онлайн-сервисов.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

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