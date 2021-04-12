В Тюмени закрывают первый в России обсерватор для пациентов с коронавирусом

В Тюменской области обсерватор на базе санатория «Градостроитель» официально прекратил работу. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Как передаёт URA.RU, в феврале 2020 года медицинский центр стал первым в стране моногоспиталем для пациентов с коронавирусом.

«К 11 апреля все пациенты моногоспиталя на базе «Градостроителя» завершили лечение. В течение недели учреждение будет закрыто на обязательную санитарную обработку, чтобы вернуться к работе по основному профилю», — отметили в оперштабе.

В санаторий также будут направлять пациентов, тяжело перенёсших коронавирусную инфекцию и нуждающихся в дальнейшей реабилитации.

Ранее член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с Nation News дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.