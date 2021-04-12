Мотострелки провели учения в горах Крыма

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Мотострелковые подразделения Черноморского флота провели специальное учение на горном полигоне на территории Крымского полуострова.

«По замыслу учения был разыгран эпизод по попаданию военнослужащих в засаду, организованную диверсантами условного противника. В рамках учения при патрулировании военнослужащими горного участка местности на бронетранспортёр БТР-80 было совершено нападение условного противника», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы флота.

Отмечается, что мотострелки приняли бой, задействовав вооружение БТР и оборонительные гранаты. Далее военнослужащие применили дымовые завесы и, используя эффект скрытности, спешились и заняли оборону.

Уточняется, что личный состав уничтожил диверсантов условного противника из штатного вооружения, а также сохранил боевой расчёт и военную технику.

Ранее сообщалось, что малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочёк» провели стрельбы по надводной цели в Чёрном море.

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