Мотострелки провели учения в горах Крыма

Мотострелковые подразделения Черноморского флота провели специальное учение на горном полигоне на территории Крымского полуострова.

«По замыслу учения был разыгран эпизод по попаданию военнослужащих в засаду, организованную диверсантами условного противника. В рамках учения при патрулировании военнослужащими горного участка местности на бронетранспортёр БТР-80 было совершено нападение условного противника», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы флота.

Отмечается, что мотострелки приняли бой, задействовав вооружение БТР и оборонительные гранаты. Далее военнослужащие применили дымовые завесы и, используя эффект скрытности, спешились и заняли оборону.

Уточняется, что личный состав уничтожил диверсантов условного противника из штатного вооружения, а также сохранил боевой расчёт и военную технику.

Ранее сообщалось, что малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочёк» провели стрельбы по надводной цели в Чёрном море.