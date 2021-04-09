Корабли «Грайворон» и «Вышний Волочёк» провели стрельбы в Чёрном море

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Малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочёк» провели стрельбы по надводной цели в Чёрном море. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Корабли «Грайворон» и «Вышний Волочёк» провели стрельбы в Чёрном море
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«В ходе мероприятия экипажи кораблей получили команду на применение оружия по «вражескому» кораблю. По легенде учения, корабль условного противника предпринял попытку установки минных заграждений на маршруте перехода кораблей Черноморского флота», — приводит заявление флота ТАСС.

Согласно учениям, разведданные с беспилотника были переданы отряду малых ракетных кораблей в море, которые совершили переход в назначенный район, обнаружили и уничтожили корабль условного противника «при совершении им незаконных действий».

«Стрельбы были проведены в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — отметили там.

6 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия начала контрольные проверки боевой готовности вооружённых сил.

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