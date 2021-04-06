Россия начала контрольные проверки боевой готовности вооружённых сил
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По его словам, войска вышли на полигоны для учений.
«Требую обеспечить качество занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники», — заявил Шойгу.
Отмечается, что всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.
Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооружённых сил.