Россия начала контрольные проверки боевой готовности вооружённых сил. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, войска вышли на полигоны для учений.

«Требую обеспечить качество занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники», — заявил Шойгу.

Отмечается, что всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооружённых сил.