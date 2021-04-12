Более 400 тысяч человек в ВС России прошли полный курс вакцинации от COVID

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Более 400 тысяч человек в Вооружённых силах России прошли полный курс вакцинации от коронавируса с применением двух компонентов вакцины, при этом первым компонентом вакцинированы более 530 тысяч человек.

«К настоящему времени первым компонентом вакцинированы 531 758 человек. Из них: 41% — военнослужащие, 59% — курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, преподаватели довузовских образовательных организаций. Полный курс вакцинации (двумя компонентами) в вооруженных силах получили уже 400 384 человека», — приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

По данным Минобороны, ежесуточно вакцинируются более 12 тысяч военнослужащих и членов их семей.

9 апреля сообщалось, что первым компонентом «Спутника V» привили более 480 тысяч российских военных.

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