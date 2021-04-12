«Коммерсантъ»: власти изучат причины замедления импортозамещения ПО

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил Минпромторгу, Минцифре, Минэкономразвития, Минфину и другим ведомствам проработать проблему снижения темпов импортозамещения программного обеспечения в государственном секторе.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на на копию поручения.

Отмечается, что поручение Белоусова дано по обращению разработчика ПО «Алми Партнер».

В документе компания сообщает о снижении темпов импортозамещения, которые негативно сказываются на финансовой стабильности отечественных разработчиков.

«Наблюдаются барьеры при размещении госзаказов, например, непрозрачность технических заданий и излишние, необоснованные требования, которые делают невозможным участие в конкурсах», — говорится в обращении.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию, что компания Zoom ограничила использование своего программного обеспечения российским компаниям с государственным участием. 

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