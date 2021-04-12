«Коммерсантъ»: власти изучат причины замедления импортозамещения ПО
Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на на копию поручения.
Отмечается, что поручение Белоусова дано по обращению разработчика ПО «Алми Партнер».
В документе компания сообщает о снижении темпов импортозамещения, которые негативно сказываются на финансовой стабильности отечественных разработчиков.
«Наблюдаются барьеры при размещении госзаказов, например, непрозрачность технических заданий и излишние, необоснованные требования, которые делают невозможным участие в конкурсах», — говорится в обращении.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию, что компания Zoom ограничила использование своего программного обеспечения российским компаниям с государственным участием.