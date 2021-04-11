В Архангельской области локомотив сошёл с рельсов

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На подъездном пути станции Ерцево в Архангельской области произошёл сход всех колёсных пар локомотива. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В Архангельской области локомотив сошёл с рельсов
  • РИА Новости

«Вологодская транспортная прокуратура организовала проверку законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта по факту схода локомотива на подъездном пути необщего пользования станции Ерцево в Коношском районе Архангельской области 11 апреля в 16:18 мск», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что, согласно предварительным данным, «сход всех колёсных пар локомотива произошёл при его движении по стрелочному переводу».

«Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не имеется», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля на железнодорожном переезде станции Емца в Плесецком районе Архангельской области погиб один человек.

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