В Архангельской области локомотив сошёл с рельсов

На подъездном пути станции Ерцево в Архангельской области произошёл сход всех колёсных пар локомотива. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Вологодская транспортная прокуратура организовала проверку законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта по факту схода локомотива на подъездном пути необщего пользования станции Ерцево в Коношском районе Архангельской области 11 апреля в 16:18 мск», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что, согласно предварительным данным, «сход всех колёсных пар локомотива произошёл при его движении по стрелочному переводу».

«Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не имеется», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля на железнодорожном переезде станции Емца в Плесецком районе Архангельской области погиб один человек.