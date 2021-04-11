В Кабардино-Балкарии три человека погибли в результате ДТП

В результате ДТП в Кабардино-Балкарии три человека погибли и один человек пострадал. Об этом проинформировали в МВД России по региону.

«По предварительным данным, 26-летний житель РСО-Алания, управляя автомашиной ВАЗ-21140, двигаясь со стороны г. Прохладного в направлении г. Моздока, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомашиной Lada Vesta под управлением 44-летнего жителя Республики Дагестан», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «в результате происшествия водитель ВАЗ-21140 и два его пассажира, 34-летняя женщина и шестилетний мальчик, получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель второй автомашины госпитализирован в лечебное учреждение с различными травмами».

Все причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля на железнодорожном переезде станции Емца в Плесецком районе Архангельской области погиб один человек.