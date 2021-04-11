На трассе в Башкирии опрокинулся микроавтобус. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госкомитета региона по ЧС.

«Сегодня около 18:00 (16:00 мск) в Белорецком районе республики на 209-м км трассы республиканского значения Уфа — Инзер — Белорецк произошёл съезд в кювет и опрокидывание частного микроавтобуса Toyota Hiace», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «в автомобиле находились семеро человек, включая водителя».

«Одна из пострадавших от полученных травм скончалась в машине скорой помощи, остальные доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее следователи начали проверку обстоятельств ДТП с двумя автобусами в Воронеже, в результате которого пострадали по меньшей мере пять человек.