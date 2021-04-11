В Ленинградской области на станции из цистерны разлилось около 3 тонн мазута

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В Выборге в Ленинградской области на железнодорожной станции разлилось около 3 т мазута, по факту инцидента начата проверка.
В Ленинградской области на станции из цистерны разлилось около 3 тонн мазута
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

«По предварительным данным, на железнодорожные пути станции произошла утечка мазута — около 3 т — при переливе его из цистерны в котельную депо», — сообщили в ведомстве.

Согласно данным прокуратуры, инцидент произошёл на станции Выборг — Товарный.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае возбудили дело из-за схода 17 грузовых вагонов.

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