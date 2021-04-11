В Ленинградской области на станции из цистерны разлилось около 3 тонн мазута
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.
«По предварительным данным, на железнодорожные пути станции произошла утечка мазута — около 3 т — при переливе его из цистерны в котельную депо», — сообщили в ведомстве.
Согласно данным прокуратуры, инцидент произошёл на станции Выборг — Товарный.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае возбудили дело из-за схода 17 грузовых вагонов.