РИА Новости: из храма в Новой Москве украли икону и драгоценности
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По имеющейся информации, речь идёт о храме Казанской иконы Божией Матери.
«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, проникнув в помещение, похитил икону и ювелирные изделия», — цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.
На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
Также сообщается, что кража была обнаружена примерно в 04:00 в воскресенье, 11 апреля.
7 марта злоумышленники похитили более 157 млн рублей из банковских сейфов на Брестской улице в Москве.