РИА Новости: из храма в Новой Москве украли икону и драгоценности

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Полиция расследует обстоятельства кражи иконы и ювелирных изделий из храма в Новой Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости: из храма в Новой Москве украли икону и драгоценности
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

По имеющейся информации, речь идёт о храме Казанской иконы Божией Матери.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, проникнув в помещение, похитил икону и ювелирные изделия», — цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Также сообщается, что кража была обнаружена примерно в 04:00 в воскресенье, 11 апреля.

7 марта злоумышленники похитили более 157 млн рублей из банковских сейфов на Брестской улице в Москве.

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